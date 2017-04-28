Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 30 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 30 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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