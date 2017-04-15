Fenerbahçe'de Büyük Kriz

Van der Wiel, Emenike ve Robin van Persie Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Spor Toto Süper Lig'in yaz dönemi planlamasını yapan Fenerbahçe'de sezon sonu yolların ayrılması planan futbolcular belli oldu.



Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcular



Fenerbahçe'de sezon sonu yolların ayrılması planan futbolcular belli oldu. Sarı lacivertliler Van der Wiel, Emenike ve Van Persie ile yollar kesin olarak ayrılacak.



Ancak bu çok kolay gözükmüyor. Çünkü üç futbolcunun da sözleşmeleri devam ediyor. Üç ismin menajerleriyle görüşmeler yapıldı. Ancak üç futbolcu da ayrılmak için para istedi. Futbolcular kontratlarının yarısını almadan ayrılmak istemiyor.



Van der Wiel, Emenike ve Robin van Persie Fenerbahçe'den ayrılacak mı?



Wiel'in iki yıllık kontratının değeri 8 milyon Euro. Van Persie'nin 5.5, Emenike'nin ise 2.5 milyon Euro'luk sözleşmeleri mevcut.



Yönetim ise bu futbolcuların satışından gelir elde etmeyi beklerken şimdi ise futbolcuları göndermek için para ödeme durumuyla karşı karşıya kaldı.



AĞIR YÜKTEN KURTULMAK İSTENİYOR



Emenike ve Van Persie'nin bir, Van der Wiel'in ise iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu üç futbolcuyu da gönderip yüksek maaş yükünden kurtulmayı amaçlayan yönetim ayrıca bonservis geliri de elde etmeyi planlıyor.



Fenerbahçe'de Robin van Persie Süper Lig'in en yüksek maaş alan oyuncusu ve yıllık 5.5 Milyon euro kazanıyor. Ayrıca bonservis bedeli ödenmemen transfer edildiği için Van der Wiel de 4 Milyon euro kazanırken, Emenike ise 2.5 Milyon Euro kazanıyor. Bu futbolcuların ayrılmasıyla sarı lacivertli yönetim yüksek maaş yükünden de kurtulmuş olacak.