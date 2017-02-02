FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat, futbolcularına moral verdi.
Sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından derbi maçın hazırlıklarına Advocaat yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe'de sakat futbolcular Salih Uçan, Volkan Şen ve Ozan Tufan'dan haberler
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu Kayserispor'a 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler hafta sonu Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Beşiktaş maçına çevrildi.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolculardan Ozan Tufan'ın Beşiktaş maçında oynayabileceği, Salih Uçan ve Volkan Şen'in ise derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.
Ozan Tufan'ın hafta başı yapılan antrenmana katıldığı ve derbide oynaması için önünde bir engel bulunmadığı aktarılırken, Volkan Şen'in ise bugünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı belirtildi. Volkan Şen'in, Spor Toto Süper Lig'de 11 Şubat'ta oynanacak Bursaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.
Kayserispor maçında sakatlanarak son bölümde oyundan çıkan Salih Uçan'ın ise Beşiktaş derbisinde oynama şansı bulunmuyor. Sol arka adalesinden sakatlığı bulunan genç futbolcunun tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
Fenerbahçe'de Beşiktaş Maçı Öncesi Sakat Futbolcular Ozan Tufan, Salih Uçan ve Volkan Şen'den...
FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat, futbolcularına moral verdi.
FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat, futbolcularına moral verdi.