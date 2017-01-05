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Fenerbahçe'de Antalya Kampı Başlıyor
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Fenerbahçe'de Antalya Kampı Başlıyor
5 Ocak 2017 Perşembe 13:02
Sarı-lacivertli takım, devre arası kampı için yarın Antalya'da ilk çalışmasını yapacak.
Sarı-lacivertli takım, devre arası kampı için yarın
Antalya
'da ilk çalışmasını yapacak.
Kaynak:
Dunya.com
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