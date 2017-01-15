Fenerbahçe'de Advocaat'tan Futbolculara Sert Uyarı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 17. haftasında bu akşam Adanaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, futbolcularına sert uyarılarda bulundu.



Vatan'ın haberine göre; Adanaspor maçı öncesi futbolcularını sert bir dille uyaran Advocaat, "Ligin ilk yarısına istediğimiz gibi başlayamadık. Özellikle ilk başlarda çok puan kaybettik. Evet, sonrasında bir çıkış yaşadık. Şu an geldiğimiz noktada sezon başına kıyasla çok daha iyi durumdayız. Ancak iyi oynamaya başladığımız dönemde de puan kayıpları yaşadık.



Görüyorsunuz üstümüzdeki takımlarla arayı kapatmakta zorlanıyoruz. Çünkü biz çok puan kaybettik. Artık hep kazanmamız gerekiyor, puan kaybetmemeliyiz. Bunun yolu da iyi oyunumuzu maçların geneline yaymaktan, sahada işimize iyi konsantre olmaktan geçiyor.



'FARKINDA OLUN'



Advocaat ayrıca "Eğer yine puan kayıpları yaşarsak işimiz çok zor olur, kaybetmemeliyiz. Aksi takdirde hedefe ulaşmamız pek mümkün değil. Kendinize gelin, hepinizin bu durumun farkında olmasını ve sahaya çıktığınızda da bu bilinçle mücadele etmenizi istiyorum." diye konuştu.