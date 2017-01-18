Fenerbahçe?de 52 Maç Sonra Bir İlk

FutbolArena Detay - Geçtiğimiz haftasonu ligde Adanaspor'la ardından haftaiçi de kupada Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez üst üste 2 ayrı karşılaşmada bu kadar fazla gol yedi.

Fenerbahçe?de 52 Maç Sonra Bir İlk

FutbolArena Detay - Geçtiğimiz haftasonu ligde Adanaspor'la ardından haftaiçi de kupada Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez üst üste 2 ayrı karşılaşmada bu kadar fazla gol yedi.

VİTOR PEREİRA'DAN SONRA...

Sarı-lacivertlilerde böyle bir durum en son geçen yıl Vitor Pereira döneminde yaşanmıştı. 5 Şubat 2016'da ligde Antalyaspor'a 4-2 yenilen Fenerbahçe, ardından Türkiye Kupası'nda Amedspor ile 3-3 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'de geçen sezon 2 maçlık bu olumsuz serinin ardından tam 9 resmi maç mağlup olmayarak, önemli bir istikrar yakalamıştı.


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