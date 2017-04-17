Fenerbahçe'de 2 Günlük İzin Bitti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları ile devam eden çalışma, çift kale maçlarla noktalandı.



Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.



İSTANBUL / DHA