Fenerbahçe'de 2 Günlük İzin Bitti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de 2 Günlük İzin Bitti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları ile devam eden çalışma, çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

İSTANBUL / DHA

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