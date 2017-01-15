Fenerbahçe?de 13 Maç Sonra Bir İlk

FutbolArena Detay - Simon Kjaer'in yokluğunda 17.haftada Adanaspor karşısında savunma göbeğinde Martin Skrtel ile Roman Neustader ikilisi ile başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda kalesinde 2 gol görmekten kurtulamadı.



FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN İLK YARIDA 2 GOL YEDİ?



23.dakikada Magaye'nin 45'te de Roni'nin gollerine engel olamayan Fenerbahçe, 13 maç aradan sonra da ilk yaşanmış oldu.



Fenerbahçe ligde en son 2.haftada oynayıp, 3-3 berabere bitirdiği Kayserispor maçının ilk yarısında kalesinde 2 gol görmüştü.