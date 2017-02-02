Fenerbahçe-Cska Moskova Maçından Notlar

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında son şampiyon Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla sahasında oynadığı maça, sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.



Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmanın biletlerini günler öncesinden tüketen Fenerbahçeli taraftarlar, tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 14 bin seyirci kapasiteli salonda sarı-lacivertli taraftarlar takıma büyük destek verdi.



Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin finalinde rakibine şampiyonluğu kaptıran sarı-lacivertliler, önemli bir taraftar desteğiyle Rus ekibi konuk etti.



Tribünlerde ortak renk sarı



Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Sports Arena'nın tribünlerini adeta sarı renge boyadı.



Sosyal medyada "SarıGiyGel" kampanyası düzenleyen taraftarlar, sarı tişörtlerle tribünlerde yer aldı.



CSKA'da iki önemli eksik



CSKA Moskova, İstanbul deplasmanına iki önemli oyuncusundan yoksun geldi.



Rus temsilcisinde sakatlıkları bulunan oyun kurucu Milos Teodosic ile uzun oyuncu Viktor Khryapa, Fenerbahçe maçında forma giyemedi.



Basının ilgisi büyük



Fenerbahçe-CSKA Moskova maçına basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.



Karşılaşmayı takip etmek için 55 gazeteci akredite oldu. THY Avrupa Ligi'nde haftanın maçını, 13 yabancı gazeteci de basın tribününden takip etti.