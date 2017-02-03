FutbolArena - THY Euroleague'in 21. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, seyircisi karşısında Rusya ekibi CSKA Moskova'yı ağırlayacak.
Ülker Sports Arena'da sahne alacak olan Fenerbahçe - CSKA Moskova maçı kapalı gişe oynanacak. Sarı laciverliler Rusya'da mağlup ettiği rakibini evinde de devirerek zirve hedefini sağlamlaştırmak istiyor.
Fenerbahçe - CSKA Moskova maçı kanal bilgisi Euroleague'de nefes kesmesi beklenen Fenerbahçe - CSKA Moskova maçı, 2 Şubat 2017 Perşembe günü saat 20: 45'te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.
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FENERBAHÇE - CSKA MOSKOVA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe ve CSKA Moskova form durumları
Anadolu Ajansı'nın haberine göre geçen sezon Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'in finalinde rakibine uzatmalar sonunda kaybederek şampiyonluğun kıyısından dönen sarı-lacivertliler, rakibini bu sezon deplasmanda 95-79 yenmeyi başardı. CSKA Moskova'nın 17 aylık iç saha yenilmezliğini sona erdiren sarı-lacivertliler, rakibi karşısında normal sezonda ikide iki yapmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, 20. hafta sonunda 13 galibiyet ve 7 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler THY Avrupa Ligi'nde son 3 maçını da kazandı.
CSKA Moskova ise son haftalarda formsuz bir grafik ortaya koydu. İlk 13 haftada sadece 1 kez yenilen Rus temsilcisi, son 7 maçta ise 4 yenilgi aldı. Liderliği aynı galibiyet sayısındaki Real Madrid'e kaptıran CSKA Moskova, ilk maçın rövanşını almak için İstanbul'da mücadele edecek.
Fenerbahçe - Cska Moskova Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? (Canlı İzle)
FutbolArena - THY Euroleague'in 21. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, seyircisi karşısında Rusya ekibi CSKA Moskova'yı ağırlayacak.
FutbolArena - THY Euroleague'in 21. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, seyircisi karşısında Rusya ekibi CSKA Moskova'yı ağırlayacak.