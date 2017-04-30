Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u 2-1 Yendi

Sezonu ilk iki sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u Sow'un 90+3'te attığı golle 2-1 yendi, iddiasını sürdürdü. Karadeniz ekibi ise ligde kalma şansını ateşe attı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada Aatif'ın asistinde Sow'un kafa golüyle 1-0 öne geçti. 14. dakikada Şener Özbayraklı'nın inanılmaz hatasının ardından Oğuzhan Aynaoğlu skora denge getirdi: 1-1.

SOW FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıda rakip kalede büyük baskı kuran sarı-lacivertli ekip, oyuna 2. yarıda giren Emenike'nin pasında 90+3'te Sow'un golüyle karşılaşmadan 2-1 ayrıldı.