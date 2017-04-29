Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. İki grup halinde pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın taktiksel çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın oynanacak maç için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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