Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. İki grup halinde pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın taktiksel çalışmayla sona erdiği kaydedildi.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın oynanacak maç için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
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