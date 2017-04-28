Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 30 Nisan Pazar günü sahasında yapacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.



Medipol Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının ardından dünü izinli geçiren sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.



Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.