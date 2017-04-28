Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-lacivertli ekip, bir günlük iznin ardından Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına start verdi. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmalarla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
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