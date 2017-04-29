Fenerbahçe-Çaykur Rize Spor Maçı İçin Bu Yollara Dikkat

İstanbul Trafik Denetlemi Şube Müdürlüğü Fenerbahçe- ÇAYKUR Rize Spor maçı için kapalı ve alternatif yolların listesini yayınladı.

Fenerbahçe-Çaykur Rize Spor Maçı İçin Bu Yollara Dikkat

İstanbul Trafik Denetlemi Şube Müdürlüğü Fenerbahçe- ÇAYKUR Rize Spor maçı için kapalı ve alternatif yolların listesini yayınladı. Yapılan açıklama şöyle;

" 30.04.2017 günü saat 16.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. – ÇAYKUR Rizespor A.Ş. Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası ile ilgili saat 13.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir.

Trafiğe Kapatılacak Yollar

                      - D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen Güney bağlantı yolu,

                      - Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)

            - Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)

Alternatif Güzergahlar

            -  Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

            -  D-100 Karayolu - İstanbul

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