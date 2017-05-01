Fenerbahçe Çare Arıyor!

Fenerbahçe, Çaykur Rize karşısına taraftar desteğinden yoksun çıktı. Kombine kartı olanlar bile stada gelmedi



Fenerbahçeli taraftarlar, Rizespor maçında da takımlarını yalnız bıraktı.



Sezon boyunca lig maçlarında boş kalan Ülker Stadyumu'nda aynı görüntü ortaya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım, stadın ekonomik sebeplerden dolayı boş olduğunu söylerken, 14 bin kombinelinin de büyük bir kısmı karşılaşmaya gelmedi. Maçı 8 bin 514 taraftar takip ederken, 30 Çaykur Rize taraftarı da tribündeki yerini aldı.



ADVOCAAT'IN İSYANI



Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşılaşmasında Kadıköy tribünlerinin dolması ve sarı-lacivertlilerin derbide Galatasaray karşısında aldığı galibiyetin ödüllendirilmesi bekleniyordu



Taraftarlar karşılaşamya ilgi göstermezken, teknik direktör Dick Advocaat da tribünlerin boş kalmasına tepki gösterdi.



Hollandalı teknik adam açıklamasında, "Muhtemel taraftarlarımız, dolu bir statta oynamanın ne demek olduğunu hala anlamamış. F.Bahçe 5-10 bin kişiye oynayamaz" ifadelerini kullandı.



AZİZ YILDIRIM, DİVAN'DA NE DEDİ?



Türkiye'deki seyirci sorununa da dikkat çeken Aziz Yıldırım, Cumartesi günü Divan Kurulu'nda, "Beşiktaş'ın stadı 25 bin kişiye oynuyor. Türkiye'de statlar dolmuyor. Türkiye'nin şartları zordur. Kimse kendini kandırmasın. Kimse "Takım iyi oynamıyor, ondan seyirci gelmiyor" demesin, tek sebep bu değil. Her spor branşında her gün maç yapıyoruz, hepsinde de iddialıyız. Çelik çomak oynasak onda bile iddialıyız" dedi.



(Sabah)