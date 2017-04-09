Fenerbahçe, Bu Sezonun En Düşük Seyirci Ortalamasını Yakaladı

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında Fenerbahçe'nin Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ettiği maçta tribünler yine boş kaldı. Bu sezon taraftarlarını tribüne çekmeyi bir türlü başaramayan Fenerbahçe'yi 55 bin kişilik Ülker Stadı'nda sadece 7.549 biletli seyirci takip etti.

BU SEZONUN EN DÜŞÜĞÜ

Bu sayı, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin 2016/17 sezonunda ligde ulaştıkları en düşük seyirci sayısı olarak kayıtlara geçti. Konuk Akhisar Belediyespor'un da 100 kadar taraftarı deplasman tribününden takımlarına destek oldu.