Fenerbahçe, Borajet'le Anlaşmalarının Devam Ettiğini Duyurdu

Fenerbahçe, Avrupa maçlarında forma sponsoru olan firmayla anlaşmasının devam ettiğini ve herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüple sezon başında Avrupa maçlarını kapsayan 3 yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzalayan Borajet'in uçuşlarına ara vermesinin Fenerbahçe'yi etkilemeyeceği ileri sürüldü.

ANLAŞMA DEVAM EDİYOR

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma şartlarının aynen devam ettiği ve herhangi bir aksaklık ve olumsuzluğun olmadığı ifade edildi.