Fenerbahçe: Borajet ile Anlaşma Sürecek
Uçuşlarına bir süre ara veren Borajet'le ilgili olarak Fenerbahçe'den açıklama geldi.
Uçuşlarına bir süre ara veren Borajet'le ilgili olarak Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa maçlarında forma sponsoru olan firmayla anlaşmasının devam ettiğini ve herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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