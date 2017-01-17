Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi BLMA ile karşılaşacak.
A Grubu'nda yaptığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider Dinamo Kursk'un ardından ikinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, çıktığı 8 maçın 5'ini kazanarak dördüncü sırada bulunan BLMA'ya konuk olacak.
Fenerbahçe, sahasında 69-63 yendiği rakibini deplasmanda da mağlup ederek hem zirve takibini sürdürmek hem de ikili averajda avantajlı konuma geçmek istiyor.
Fransa'nın Lattes kentinde yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
Fenerbahçe, Blma'ya Konuk Olacak
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi BLMA ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi BLMA ile karşılaşacak.
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