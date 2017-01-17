Fenerbahçe, Blma'ya Konuk Olacak

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi BLMA ile karşılaşacak.



A Grubu'nda yaptığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider Dinamo Kursk'un ardından ikinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, çıktığı 8 maçın 5'ini kazanarak dördüncü sırada bulunan BLMA'ya konuk olacak.



Fenerbahçe, sahasında 69-63 yendiği rakibini deplasmanda da mağlup ederek hem zirve takibini sürdürmek hem de ikili averajda avantajlı konuma geçmek istiyor.



Fransa'nın Lattes kentinde yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.