Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un Rakipleri Kimler?

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu. Futbolseverler Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un rakiplerini merak ediyordu. Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un son 32 turundaki rakipleri belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçlarının kura çekimi bugün İsviçre'de yapıldı ve temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.Seribaşı olan temsilcilerimiz, rövanş maçlarını sahalarında yapacak. Ligde son 32 turu maçları, 16 ve 23 Şubat 2017'de oynanacak.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE OSMANLISPOR'UN RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu.

FENERBAHÇE - KRASNODAR (Rusya)

BEŞİKTAŞ - H. BEER-SHEVA (İsrail)

OSMANLISPOR - OLYMPIAKOS (Yunanistan)