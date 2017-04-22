Fenerbahçe, Beni Arıyor'

1860 Münih'i çalıştıran Vitor Pereira, F.Bahçe'yi unutamıyor! Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra Sport TV kanalına yorum yapan Portekizli teknik adam, yarı finale yükselen Monaco üzerinden sözü sarı-lacivertlilere getirdi. Fransız ekibinin turnuvanın favorisi olduğunu söyleyen Vitor Pereira, Fener'i çalıştırırken sezon başında Monaco ile eşleştiklerini hatırlattı. Pereira, "Monaco'yu bu sezon bir ben, bir Pep (Guardiola), bir de Leverkusen yendi. Teknik direktörleri Leonardo Jardim bana bu sezon en fazla Fenerbahçe karşısında zorlandıklarını itiraf etmişti" dedi.



33 PUANLA 12. SIRADA



Pereira, ağzındaki baklayı ise "Biliyor musunuz, Fenerbahçeli yöneticiler beni arayıp, 'Bizi bıraktığın için seni hâlâ arıyoruz' diyorlar" sözleriyle çıkardı. Portekizli teknik adam, bu ilginç iddiayla bir anlamda hem kovulmanın eşiğine geldiği 1860 Münih'e mesaj verdi, hem de yerine gelen Dick Advocaat'a gönderme yaptı. Son üç maçını kazanamayan Münih, Bundesliga 2'de 33 puanla 12. sırada bulunuyor.



BAŞKANI ELEŞTİRMİŞTİ



Vitor Pereira, Monaco'nun çeyrek finale çıktığı dönemde de aynı kanala bağlanmış ve Aziz Yıldırım'la yaşadığı bir diyaloğu aktarıp "Başkanın bana, 'Daha Monaco'yu bile eleyemiyorsan...' dediğini hatırlıyorum" diyerek başkanı eleştirmişti. Sarı-lacivertlilerin Monaco'ya elenip Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde saf dışı kalmasından sonra takımın başına Dick Advocaat gelmişti.



İSTANBUL'DA 2-1 KAZANDI



Portekizli çalıştırıcının, Monaco'yu yenen 3 hocadan biri olduğunu söyleyerek övündüğü karşılaşma ise İstanbul'da oynanmıştı. Kanarya, 27 Temmuz 2016'da yapılan mücadeleyi 2-1 kazanmış, deplasmanda 3-1 kaybetmişti. Monaco'nun Avrupa'daki diğer yenilgileri ise 5-3'lük Manchester City ve 3-0'lık Leverkusen maçları olmuştu



(Fotomaç)