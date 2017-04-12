Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Abdullah Avcı İçin Teklif Yapacak

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, yönetimden gelen baskılara rağmen Aykut Kocaman'ın geri dönüşüne çok sıcak bakmadı ve sezona damga vuracak bir teklifi masaya yatırdı.

"GÖKSEL BAŞKAN'A TEKLİF YAPACAĞIM"

Başakşehir'le başarıdan başarıya koşan Abdullah Avcı'yı çok beğendiğini belirten Aziz Yıldırım'ın yönetici arkadaşlarına konuyu açarak "Göksel Başkan'a teklif yapacağım" dediği iddia edildi.

Sarı-lacivertli yöneticilerin de onayını alan Yıldırım'ın Abdullah Avcı için yakın zamanda İstanbul ekibiyle temasa geçeceği öğrenildi.

ÖNCE AVCI SONRA FUTBOLCULAR

Avcı'nın Fenerbahçe'nin başına geçmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını belirten Aziz Yıldırım, tecrübeli teknik adama imza attırdıktan sonra Başakşehir'den bazı futbolculara da sarı-lacivertli formayı giydirmek istediğini belirtti.

(Haber7)