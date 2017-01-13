Fenerbahçe Basın Sözcüsü Uslu: Victor Ibarbo Gündemimizde Değil

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu kaydedilen Victor Ibarbo için sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi.

USLU YALANLADI

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Yunan basınına yaptığı açıklamada İtalyanların iddiasının doğru olmadığını belirtirken; "Bu iddia nereden çıktı bilmiyorum, ancak Ibarbo ile ilgilenmiyoruz. Gündemimizde bu isim yok" ifadelerini kullandı.

DEVLER DEVREDE

İtalya'da Roma, Cagliari, İngiltere'de Watford takımlarının da formasını giyen, Kolombiya milli takımı oyuncusu Ibarbo'ya Çin kulüplerinin talip olduğu ve kulübünün de 3 milyon Euro istediği kaydedilmişti.

Bu sezon Panathinaikos'ta 19 maça çıkan ve 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki oyuncu için bonservisini elinde bulunduran Cagliari'nin 3 milyon Euro istediği belirtiliyor.