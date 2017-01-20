Fenerbahçe Başakşehir Maçına Seyirci Bulamıyor!

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak kritik Spor Toto Süper Lig maçı öncesi satılan bilet adedi belli oldu.

Fenerbahçe'nin ligdeki gidişatını doğrudan etkileyecek ve 'Tamam ya da Devam' anlamıan gelecek olan Bvaşakşehir maçında satılan bilet adedi yalnızca 3.699 oldu. Bu rakamlar yetkilileri de endişelendirirken, Saraçoğlu'nun kritik maçta boş kalması tehlikesi ortaya çıktı.

Fenerbahçeli taraftarların, yüksek bilet fiyatlarına rağmen erkek basketbol takımını yalnız bırakmaması, hatta voleybol takımı maçlarında bile tribünleri tamamen doldurmasına karşın, futbol takımına olan ilgisizliğin önüne geçilememiş olması, idarecileri de düşündürüyor.

50.509 kapasiteye sahip Saraçoğlu'nda bu sene ortalama seyirci sayısı, bir önceki sezona göre yaklaşık 7 bin düşerek 28.857'den 21.231'e indi. Son şampiyonluğun geldiği 2013/14'te ise Saraçoğlu'ndaki 17 lig maçına ortalama 34.605 seyirci gelmişti.

GEÇEN SEZON DA BAŞAKŞEHİR MAÇI BOŞ TRİBÜNLERE OYNANDI

Fenerbahçeli taraftarlar, geçen sezon da diğer maçlarda da olduğu gibi Başakşehir maçına fazla ilgi göstermedi. Yöneticilerin ve futbolcuların çağrısına rağmen Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı tribünlerinin yine büyük bölümü boş kaldı. En çok boş kalan tribün, bilet satışı yapılmayan okul tarafındaki kale arkası tribünü oldu.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLET FİYATLARI

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 65,00 TL



OKUL AÇIK: 50,00 TL



MİGROS TRİBÜNÜ: 50,00 TL



BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK: 100,00 TL



FENERIUM ALT-MARATON A-B-H-I BLOK: 190,00 TL



FENERIUM ALT-MARATON C-G BLOK: 220,00 TL



FENERIUM ALT-MARATON D-F BLOK: 240,00 TL



FENERIUM ALT-MARATON E BLOK: 250,00 TL

Kaynak: Sporx.com