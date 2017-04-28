Fenerbahçe, Başakşehir'den Kaleci Antrenörü Haluk Güngör'ü Kovmasını İstedi

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Dick Advocaat arasında geçen "Sus! Konuşma" restleşmesi olay oldu.

Birbirine el hareketleriyle tepki gösteren ikilinin arasına giren Başakşehir'in kaleci antrenörü Haluk Güngör'ün Advocaat'a "Hadi oradan!" diye tepki koymasından Fenerbahçe yönetimi rahatsız oldu.

"başakşehİr göndersİn"

Sarı-Lacivertliler, Rize'de olaylara karışan Yalçın Ayhan ve Ufuk'a ceza veren yönetimden, Haluk Güngör'ü de göndermesini istiyor. Yöneticiler, "Dick Advocaat-Abdullah Avcı tartışırken, orada patronu varken onun araya girmesi ve yaptığı kabalıklar cezasız mı kalacak? diye tepki gösterdi.

(Akşam)