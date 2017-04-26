Fenerbahçe, Başakşehir'den Avantajlı Dönüyor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak sahasında yapacağı rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak sahasında yapacağı rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.
3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maça hızlı başlayan ev sahibi takım, 7 ve 11. dakikalarda Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 öne geçti. Mücadelenin 12. dakikasında Ozan Tufan'ın ayağından bulduğu golle farkı 1'e indiren sarı-lacivertli takım devre arasına 2-1 geride girdi.
İki takımın da karşılıklı tehlikeli ataklar geliştirdiği ikinci yarıda skoru değiştiren taraf Fenerbahçe oldu. Konuk takım, 61. dakikada Robin van Persie'nin kafayla attığı golle 2-2'lik beraberliği yakaladı.
Kalan bölümde iki ekibin de gol bulma çabaları yetersiz kaldı ve maç 2-2 berabere sonuçlandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 17 Mayıs Çarşamba günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. O karşılaşmayı kazanan takım adını finale yazdıracak. 0-0 ve 1-1'lik skorlarda Fenerbahçe, 3-3 ve daha fazla golün atıldığı beraberliklerde Medipol Başakşehir finalist olacak. Müsabakanın 2-2 berabere bitmesi durumunda ise uzatmaya gidilecek.
Maç gollerle başladı
Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında yapılan maçın ilk 12 dakikasında 3 gol atıldı.
Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 7 ve 11. dakikalarda Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 öne geçti. Maçın 9. dakikasında bir topu çizgiden çıkarılan Fenerbahçe, 12. dakikada Ozan Tufan'ın ayağından bulduğu golle skoru 2-1'e getirdi.
İlk yarıda zorunlu iki değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk yarıda zorunlu birer değişiklik yaptı.
Hollandalı teknik adam, sakatlanan Simon Kjaer'in yerine 23. dakikada Roman Neustaedter'i oyuna sürdü. Danimarkalı stoperin sol ön üst adalesinde sertleşme olduğu bildirildi.
Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie ile çarpışan ve yüzüne darbe alan Mahmut Tekdemir'in ise burnu kırıldı. İlk müdahalesi sahada yapılan deneyimli orta saha oyuncusu, 34. dakikada yerini Samuel Holmen'e bıraktı.
Fenerbahçe, 5 maçtır kaybetmiyor
Fenerbahçe'nin kaybetmeme serisi 5 maça çıktı.
Resmi maçlardaki son mağlubiyetini Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'a karşı 3-2'lik skorla alan sarı-lacivertli ekip, o karşılaşmadan sonra ligde çıktığı Kardemir Karabükspor (1-0), Akhisar Belediyespor (3-1) ve Galatasaray (1-0) ile Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor (3-0) maçlarını kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle döndü ve yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.
Ozan Tufan, 3 ay sonra golle tanıştı
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan, yaklaşık 3 ay sonra fileleri havalandırdı.
Müsabakanın 12. dakikasında takımının ilk golünü kaydeden Ozan, resmi maçlarda 94 gün sonra gol sevinci yaşadı.
Ozan Tufan, son olarak Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Medipol Başakşehir ile oynanan maçta gol atmıştı.