Fenerbahçe Avrupa İkincisi
FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine final maçında 77-63 yenilen Fenerbahçe, Avrupa ikincisi oldu.
FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine final maçında 77-63 yenilen Fenerbahçe, Avrupa ikincisi oldu.
Kaynak: Dunya.com
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