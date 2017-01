Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı Mağlup Etti

FutbolArena - Turkish Airlines Euroleague'in 20. hafta mücadelesinde temsilcilerimiz Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank maçı kaç kaç bitti?



Son periyoda 66-64 geride giren Fenerbahçe, kalan sürede gösterdiği performans ile Galatasaray'ı 85-80 mağlup etmeyi başardı.



Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe futbol takımının kalecisi Volkan Demirel, mücadele boyunca büyük heyecan yaşadı. Sık sık yerinden kalkan Volkan Demirel, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 103-87 kazanmıştı.



Fenerbahçe bu sezon Euroleague'de çıktığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti. Beklentilerin altında kalan Ergin Ataman yönetimindeki Galatasaray Odeabank ise turnuvadaki 14. mağlubiyetini tattı.



Galatasaray'dan Melih Mahmutoğlu'na tepki



Galatasaray kulübü, Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu'nun derbi öncesi kulüp kanalına yaptığı açıklamalara resmi internet sitesinden yanıt verdi.



GALATASARAY'DAN MELİH MAHMUTOĞLU AÇIKLAMASI



"Fenerbahçe Basketbol Takım Kaptanı ve A Milli Takım oyuncusu Melih Mahmutoğlu'nun bugün Euroleague'de oynanacak derbi öncesi kulüp kanalına yaptığı açıklamaları şaşkınlık ve esefle karşıladık. Bu tür provokatif açıklamaları şiddetle kınıyor; takdiri spor kamuoyuna bırakıyoruz."



MELİH MAHMUTOĞLU NELER SÖYLEMİŞTİ?



"Maçın önemi belli. Biz de iyi durumdayız, iyi de gidiyoruz Euroleague'de. Derbi maçından da her zaman olduğu gibi galip ayrılmak istiyoruz. Ben yarın tribünlerin dolacağını biliyorum. Çeşitli provakasyonlar olacaktır her zaman olduğu gibi. Kesinlikle bu provakasyonlara gelmeyelim çünkü önümüzde CSKA Moskova maçı var. Herhangi bir ceza bizim için iyi olmaz. Bilindik kişiler tarafından çeşitli provakasyonlar yapılabilir. Bunlara gelmeyelim. Biz oyunumuza konsantre olacağız. Seyircinin sadece bizim oyunumuzu desteklemesini istiyoruz. Fenerbahçe taraftarı büyüklüğünü gösterir yarın da derbi maçından her zamanki gibi galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz"