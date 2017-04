Fenerbahçe Atina'da Tarih Yazdı

Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe: 58 - 71



Sarı-lacivertliler, 11 yıl aradan sonra Panathinaikos'u OAKA'da yenen ilk Türk takımı oldu



Turkish Airlines Euroleague Play-off Turu ilk maçında Panathinaikos Superfoods'a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 71 - 58 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 14 sayı geride bitirdiği mücadeleyi galibiyetle tamamlayarak seride 1-0 öne geçti.



Bu arada Fenerbahçe, 11 yıl aradan sonra Panathinaikos'u OAKA'da yenen ilk Türk takımı oldu.



Serinin ikinci maçı 20 Nisan Perşembe günü TSİ 21.00'da OAKA'da oynanacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



Mücadeleye Luigi Datome, Bogdan Bogdanovic, Nikola Kalinic, Jan Vesely ve Kostas Sloukas beşiyle başlayan Sarı-lacivertliler Kalinic, Bogdanovic ve Sloukas'ın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle ilk 5 dakikalık bölümü 4-12 önde geçti. Ev sahibi takım Calathes'ın basketleriyle farkın açılmasına engel olmaya çalışsa da, TV molasına 6-14 önde giren taraf Fenerbahçe oldu. Moladan da Jan Vesely'nin smaç basketiyle dönen Sarı-lacivertliler farkı çift hanelere çıkardı(6-16). İlk periyotta son 15 saniyenin içine girilirken Panathinaikos; Rivers ve Bourousis'in basketleriyle farkı 1'e indirdi(15-16). Bu skor aynı zamanda ilk çeyreğin de sonucunu belirledi.



İkinci periyotun ilk 2 dakikalık bölümünde her iki takım da 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle çeyreğe hızlı bir başlangıç yaparken skora ise denge geldi(23-23). Sonraki dakikalardaysa Pappas Nikos'un 4-0'lık serisiyle skoru 27-23'e getiren ev sahibi takım, TV molasına da önde giren taraf oldu. Moladan Gabriel ve Mike James'in basketleriyle dönen Panathinaikos, farkı 9 sayıya çıkarsa da(32-23), Fenerbahçe Datome'nin 3 sayılık basketiyle maça ortak olmaya çalıştı. Çeyreğin geriye kalan bölümünde Mike James ve Rivers'ın basketleriyle skoru 42-28'e getiren Panathinaikos, soyunma odasına da bu skorla önde giren taraf oldu.



Üçüncü çeyreğe Ali Muhammed, Ekpe Udoh ve Bogdan Bogdanovic'in basketleriyle iyi başlayan Sarı-lacivertliler, ilk 4: 30'luk bölümde farkı 9 sayıya indirdi(47-38). Son 3 dakikanın içine girilirken Sarı-lacivertliler Jan Vesely'nin de skora yaptığı katkıyla farkı 6 sayıya kadar indirdi(49-43). Son 1 dakikalık bölümde ise farkı 1 sayıya kadar (49-48) indiren Fenerbahçe, final periyotuna ise 50-48 geride girdi.



Final periyotuna Nikola Kalinic'in 5-0'lık serisiyle başlayan Fenerbahçe, karşılaşmada 50-53 öne geçti. Final periyotunda harikalar yaratan Sarı-lacivertliler, Ekpe Udoh, Bogdanovic ve Ali Muhammed'in basketleriyle bitime 4 dakika kala farkı 9 sayıya çıkardı(53-62). Periyotun devamında da skor üretmeye devam eden Fenerbahçe, karşılaşmadan 58-71 galip ayrıldı.



ATİNA / DHA (fotoğraflı)