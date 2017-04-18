Fenerbahçe, Arkas Spor Karşısında Seriyi Eşitledi

Efeler Voleybol Ligi Play-Off Yarı Final 2. maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Arkas Spor, rakibine 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla seri 1-1 olurken, finale kalan ekibi belirleyecek karşılaşma 21 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.



Salon: İzmir Atatürk



Hakemler: Nurper Özbar xx, Yavuz Akdemir xx



Arkas Spor: Mustafa xx, Sanders xx, Silva xxx, Hakkı xx, Sanchez xxx, Yiğit xx, Gökhan xx, Ahmet xx, Bravo xx, Fenerbahçe: Sket xxx, Sabit xx, Metin xx, Quesque xxx, Pajenk xx, Selçuk xx, Alperay xx, Oğulcan xx, Mehmet xx, Bertuğ x



Setler: 19-25, 27-25, 22-25, 25-23, 14-16



Süre: 154 dakika (27, 41, 31, 32, 23)



(Ali Gözeten/İHA)