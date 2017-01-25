Fenerbahçe, Amedspor'u Rahat Geçti

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı son maçında, Fenerbahçe seyircisi karşısında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti.



Türkiye Kupası C grubu puan durumu



5. maçlar sonunda grubu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, formalite maçında Amedspor'u mağlup ederek puanını 11'e yükseltti. Fenerbaçe son 16 turunda deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak.



Gençlerbirliği, Türkiye Kupası C grubunu 13 puanla lider tamamladı. Menemen Belediyespor 7, Amedspor ise 2 puanda kalarak kupaya veda etti.



Beşiktaş - Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta?



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe eşleşti. Gruplarından çıkmayı başaran iki büyük kulüp kupada kozlarını paylaşacaklar. Kupayı en son Tayfur Havutçu döneminde Kayseri'de oynanan maçta Başakşehir'i yenerek kazanan Beşiktaş, yine son olarak Aykut Kocaman döneminde Trabzonspor'u mağlup ederek bu kupayı müzesine götüren Fenerbahçe ile karşılaşacak. Beşiktaş - Fenerbahçe 2017 Ziraat Türkiye Kupası maçı kupa statüsü gereği tek maç üzerinden oynanacak. Karşılaşma 5 Şubat 2017'de Vodafone Arena stadında oynanacak.



Fenerbahçe - Amedspor maçı kaç kaç bitti?



8' Fenerbahçe, Salih Uçan'ın bulduğu gol ile Amedspor karşısında 1-0 öne geçti.



36' Salih Uçan iki oyuncudan nefis sıyrıldı, içeri çıkardığı topta Robin van Persie düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Skor 2-0'a geldi.



43' Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Robin van Persie panenka vuruşuyla kendisinin 2, takımının 3. golünü attı.



İlk yarı 3-0 sona erdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı. 3-0