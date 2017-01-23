Fenerbahçe - Amedspor Maçı İçin Karar Verildi

FutbolArena - İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak olan Fenerbahçe - Amedspor maçına deplasman taraftarlarının alınmamasına karar verdi.



Fenerbahçe'nin resmi siteden yaptığı açıklama:



09.01.2017 tarihinde yapılan İstanbul İl Güvenlik Kurulu Toplantı Kararları kapsamında, 25 Ocak 2017 Çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe – Amed Sportif Faaliyetler Ziraat Türkiye Kupası 6. Hafta grup maçına, misafir takım taraftarları alınmayacaktır.



Kamuoyunun bilgisine duyururuz.