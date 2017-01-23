Fenerbahçe - Amedspor Maçı İçin Karar Verildi

FutbolArena - İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak olan Fenerbahçe - Amedspor maçına deplasman taraftarlarının alınmamasına karar verdi.

Fenerbahçe - Amedspor Maçı İçin Karar Verildi

FutbolArena - İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak olan Fenerbahçe - Amedspor maçına deplasman taraftarlarının alınmamasına karar verdi.

Fenerbahçe'nin resmi siteden yaptığı açıklama:

09.01.2017 tarihinde yapılan İstanbul İl Güvenlik Kurulu Toplantı Kararları kapsamında, 25 Ocak 2017 Çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe – Amed Sportif Faaliyetler Ziraat Türkiye Kupası 6. Hafta grup maçına, misafir takım taraftarları alınmayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine duyururuz.


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