- Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın açıklamaları
Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler Maçının Ardından
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın açıklamaları Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın açıklamaları
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