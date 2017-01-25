Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler Maçının Ardından

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın açıklamaları Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler Maçının Ardından

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın açıklamaları
Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

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