Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler Maçının Ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat "Pazar günkü Kayserispor maçı bizim için daha önemli"



"Bu akşam gördük, elimizde çok iyi genç oyuncularımız var"



Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Taşkın "Bundan sonra tamamen lige döneceğiz"



Mustafa AKIN - Hakan TARHAN İstanbul, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında Fenerbahçe, Spor Toto 2'nci Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Mücadele Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile son buldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, kupada eşleştikleri Beşiktaş ile ilgili, "Beşiktaş ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Pazar günü Kayserispor ile oynayacağımız karşılaşma bizim için daha önemli, Beşiktaş maçı ondan sonra gelecek" dedi.



"BU AKŞAM GÖRDÜK, ELİMİZDE ÇOK İYİ GENÇ OYUNCULARIMIZ VAR"



Takım yer alan genç futbolcuların kendileri açısından çok değerli olduğunu dile getiren Advocaat, Bu akşam gördük, elimizde çok iyi genç oyuncularımız var. Bazılarının antrenmanlarda bizimle olmalarına ve A Takımla maç yapmalarına izin vereceğiz. Bunu Yiğithan'la yaptık. Bugün gördük ki bir tane daha çok iyi stoperimiz var. Bugünkü karşılaşmada 3 hatta 4 tane gelecek vaat eden oyuncularımız olduğunu gördük. Daha da iyi işler çıkaracaklardır ilerleyen haftalarda. Umarım herkes kendi elinde bulunan, kendi yetiştirdiği oyuncuların kıymetini anlar diye konuştu.



AMED SPORTİF FAALİYETLER TEKNİK DİREKTÖRÜ TAŞKIN "BUNDAN SONRA TAMAMEN LİGE DÖNECEĞİZ"



Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Taner Taşkın maçın ardından yaptığı açıklamada,"Maçtan evvel çocuklara şunu söylemiştik "Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz ve günün tadını çıkarın." Pazar günü oynayan oyunculardan sadece 2 ismi oynattık. Oyunu çirkinleştirmeden centilmence açık futbol oynadık. Fenerbahçe de rotasyonlu oynadı. Başa baş geçer diye düşündük ancak olmadı. İkinci yarıda değişikliklerle daha derli toplu bir takım olarak dengeyi kurdu. Bundan sonra lige döneceğiz. Ligde de zirve mücadelesi vereceğiz. Fenerbahçe'yi aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederim" dedi.