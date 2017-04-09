Fenerbahçe - Akhisar Belediyespor Maçının Ardından - Dick Advocaat

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de 3-1 kazandıkları Akhisar Belediyespor karşısında galibiyeti hak ettiklerini dile getirdi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında Advocaat, karşılaşmada hiç oyuncu değişikliği yapmamasıyla ilgili, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamayı hatırlattı.



Yayıncı kuruluşa maçtan sonra konuyla ilgili "Son dakikalarda eğer bir hücum değişikliği yapsaydım organizasyonu koruyamazdık. Bu durumda hücum oyuncusu alamazsınız. 1-1 devam etseydik değişiklik yapardım ama 2-1 olunca başka bir senaryo ortaya çıktı." açıklamasını yapan Advocaat, basın toplantısında ise şunları kaydetti:



"Bu akşam iyi organize olmuş bir takımla karşılaştık. Çok fazla topun arkasına geçen bir takım. İstediğimiz geniş alanları bulmak zordu. İkinci yarı daha fazla alan bulabileceğimizi düşünüyorduk ama olmadı. Galibiyet hak ettik. Çok zor bir karşılaşma oldu."



Ligi hala 2 ila 4. sıra arasında bitirme olasılıklarını olduğunu aktaran Advocaat, "Şampiyon olamayacağı belki ama sadece bir takım şampiyon oluyor. Geri kalanlar ikincilik için yarışıyor. Kupada da iyi iş çıkardık. Avrupa'da bu kadroyla fena gitmedik. Sizler kadar hayal kırıklığına uğramadım." ifadelerini kullandı.



Son 6 resmi maçta 4 galibiyet aldıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu kadar negatif olmamak lazım. Burada bu normalse o zaman ayrı." diyerek de son haftalarda alınan sonuçlara dikkati çekti.



Advocaat, bir basın mensubunun, "30. hafta Beşiktaş sizinle oynayacağınız maçta şampiyon olursa tebrik eder misiniz?" sorusuna ise, "Benden ne duymak istiyorsunuz? Giderim hocalarına elimi uzatırım. Çünkü onlar için büyük bir başarıdır." cevabını vererek sözlerini tamamladı.