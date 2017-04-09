Fenerbahçe - Akhisar Belediyespor Maçının Ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"



Akhisar Belediyespor Yardımcı Antrenörü Saraloğlu: "Kırmızı kart bekliyorduk"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 3-1 kazandıkları Akhisar Belediyespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Hollandalı çalıştırıcı, iyi organize olmuş bir takımla karşılaştıklarını ifade ederek, "Çok fazla topun arkasına geçen bir takım. İstediğimiz geniş alanları bulmak zordu. İkinci yarı daha fazla alan bulabileceğimizi düşünüyorduk ama olmadı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok zor bir karşılaşma oldu" dedi.



Ligi hala 2 ila 4. sırada bitirme olasılıklarının olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Şampiyon olamayacağız belki ama geri kalanlar ikincilik için yarışıyor. Kupada da iyi iş çıkardık. Avrupa'da bu kadroyla fena gitmedik. Sizler kadar hayal kırıklığına uğramadım" diye konuştu.



Son 6 resmi maçta 4 galibiyet aldıklarını vurgulayan Advocaat, "Bu kadar negatif olmamak lazım" diyerek son haftalarda alınan sonuçlara dikkati çekti.



Teknik adam, "30. hafta Beşiktaş sizinle oynayacağınız maçta şampiyon olursa tebrik eder misiniz?" sorusuna, "Benden ne duymak istiyorsunuz? Giderim hocalarına elimi uzatırım. Çünkü onlar için büyük bir başarıdır" yanıtını verdi.



Advocaat, oyuncu değişikliğine gitmemesiyle ilgili açıklama yapmadı ve bu konuda yayıncı kuruluşa değerlendirmede bulunduğunu ifade etti.



Advocaat, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Son dakikalarda eğer bir hücum değişikliği yapsaydım organizasyonu koruyamazdık. Bu durumda hücum oyuncusu alamazsınız. 1-1 devam etseydik değişiklik yapardım ama 2-1 olunca başka bir senaryo ortaya çıktı" dedi.



AKHİSAR CEPHESİ



Akhisar Belediyespor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu ise, maça puan ve puanlar ümidiyle çıktıklarını dile getirerek, "Fenerbahçe'yi iyi analiz etmiştik. Son zamanların Fenerbahçe'si olmadığını düşünüyorduk. Oyun onu gösterdi. Rakibin ilk yarıda atağı yoktu. Fakat duran toptaki ters vuruşta geriye düştük. İkinci yarıya hücum hamlesini erken yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.



Volkan Demirel'in Cikalleshi'yi ceza sahası içinde çekmesi sonucu verilen penaltı pozisyonu ile ilgili konuşan Saraloğlu, "Penaltıdan gol bulduk. Gole giden oyuncuyu kaleci çekerek düşürüyor. Bu pozisyonda kırmızı kart beklerken sarı kartla geçiştirildi. Oyunun kaderini değiştirebilirdik. Bugün soft bir Fenerbahçe vardı. Sanırım yorgundular. Gol sonrası oyunu domine ettik. Topun istediğini engelleyemedik. Atılan gol ofsayt mı diye bekledik. Boş kaleye gol atmak onun için çok kolaydı. 2-1 sonrası yine toparlandık. Topu çerçeveye sokamadık. 90+3'de yediğimiz gol ile kaybettik" ifadelerini kullandı.



Oyunun temposunu yükseltmeye çalıştıklarını vurgulayan Saraloğu, "Çabuk oynayabilseydik mutlaka 1 veya 3 puanı alma şansımız yüksekti. Önümüzde 7 hafta var. Ligde kalmak için toplayacağımız puanlarla gelecek yıl daha hedefli bir Akhisar Belediyespor görmek istiyoruz" dedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın oyuncu değişikliği yapmamasını değerlendiren Saraloğlu, "Uzun yıllar Fenerbahçe'de görev aldım. Böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Fenerbahçe'yi de hiç bu kadar etkisiz görmedim. Hocanın kendi takdiri. Saygı duymaktan başka bir şey yapamam. Genellikle oyuncu değişikliği yapıyoruz. Farklı bir uygulama oldu. Hocaya saygı duymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



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HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - İSTANBUL / DHA