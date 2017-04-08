Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında yapacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında yapacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'ne Ankara'dan katılımcı olan 26 üyenin, aileleriyle birlikte sarı-lacivertli ekibin antrenmanını izlediği vurgulandı. Üye ve ailelerinin, teknik heyet ve oyuncularla fotoğraf çektirdiği, teknik direktör Dick Advocaat ve takım kaptanı Volkan Demirel'e ise çiçek takdim ettikleri belirtildi.
Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kapma girdi.