Fenerbahçe - Akhisar Belediyespor: 3 - 1

Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında Akhisar Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; 44. dakikada Miguel Lopes kendi kalesine, 60. dakikada Josef de Souza ve 90+3. dakikada Jeremain Lens kaydetti.



Akhisar Belediyespor'un tek golünü ise 50. dakikada penaltıdan Ricardo Vas Te attı.



Fenerbahçe bu sonuçla puanını 50'ye yükselterek 3. sıraya çıktı. Akhisar Belediyespor ise 30 puanda kaldı.



İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)