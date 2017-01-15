Fenerbahçe - Adanaspor Maçının Ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat: "Şampiyonluğa inancımı sürdürüyorum"



Adanaspor Teknik Direktörü Şahin: "Takımımızı hak ettiği yere getireceğiz"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Adanaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Hollandalı teknik adam, şampiyonluk inancını koruduğunu belirterek, buna inanılmazsa yaptığı işi bırakacağını söyledi.



"Hala bu takımla bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum" diyen Advocaat, "Bir şeyler değişmesi lazım takımda. Bunun için çalışıyoruz. Her şey istediğiniz gibi gitmiyor bazen. Bu kadroya bazı eklemeler yapmalıyız. Şampiyonluğa inancımı sürdürüyorum. Adanaspor'a saygı duyuyorum ama kendi sahamızdaki maçları kazanmalıyız. İlk yarıda kötü bir oyun sergiledik. İkinci yarı iyi bir skor için mücadele etti. 3-2 için şans ihtiyacımız vardı, olmadı. İlk yarıdaki futbolumuzdan dolayı mutsuzum" dedi.



Tecrübeli çalıştırıcı, Adanasporlu futbolcuların ikinci yarıda çok fazla yere düştüğünü ve kalkmadığını ifade etti.



İlk yarıda yüzde yüz bir penaltı pozisyonlarının olduğunu savunan Advocaat, "İkinci yarı maç 20 dakikaya yakın oynandı. Hakemler belki de korkuyorlar 10-15 dakika uzatma göstermeye. Maçı tekrar izlesinler, rakip oyuncuların yerde olduğunu görebilirler. Hakem saha içinde bir şey yapmak için bulunuyor. Rakibe bu konuda anlayış gösterebilirim ama hakem karar verecek. Sadece 6 dakika uzattı, yanlıştı. Hakemi suçlamak için burada değilim. Hakemi düşünmeyerek kendi oyunumuza bakmamız gerekiyor" diye konuştu.



Aatıf Chahechouhe'yi taraftarların protesto etmesiyle alakalı sorulan soruya teknik adam, Aatıf'ı kesinlikle suçlamadığını vurgulayarak, "Özellikle ilk yarı tüm diğer futbolcularla aynıydı. Son 2 gün antrenmanlarda çok iyiydi. Sağ tarafta Lens, solda Aatıf'a katkı sağlar diye düşündüm. Çok da iyi bir seçenek değilmiş. Oyuna hükmetmemiz gerektiği anlarda sıkıntı yaşıyoruz. Bu sorunun nedenini daha sonra açıklayacağım, şimdi değil" şeklinde konuştu.



Sahada 10 numaraya tribünde ise 12 numaraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Fenerbahçe gibi bir kulüp 30-40 bin taraftara oynamalı her zaman. Şu an 10-12 bin kitle önünde oynuyoruz. Bu duruma çok şaşırdığımı söyleyebilirim. Hollanda'da Fenerbahçe'nin maçlarını izlerken hep tıklım tıklım tribünler görmüştüm. Bu konu beni üzdü, şaşırttı" ifadelerini kullandı.



ADANASPOR CEPHESİ



Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin ise, "İki kez öne geçtiğimiz maçı berabere bitirmek üzüyor tabi. Önümüzde 18 maç vardı. Hangi takımlardan puan alabiliyorsak alacağız ve sonunda takımımızı hak ettiği yere getireceğiz. Taraftara teşekkür ediyorum, bu atmosferde bizi yalnız bırakmamak ve destelemek kolay değil. Duyduğumuz en ufak ses bile bizi motive ediyor. Desteklerini önümüzdeki maçlarda da bekliyoruz" dedi.



Şahin, çok daha iyi olabileceklerini sözlerine ekleyerek, "Transferler gelecek. Maç maç geçeceğiz bu periyotu. Umarım Fenerbahçe maçıyla birlikte hak ettiği yere getiririz takımı" diye konuştu.



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HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - İSTANBUL / DHA