Fenerbahçe - Adanaspor Maçında Kavga

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda son derece önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe'de futbolcuların da özellikle maçın sonlarına doğru yaşadığı gerginlikler kameralara yansıdı. Fenerbahçe - Adanaspor maçında saha karıştı



Fenerbahçe - Adanaspor maçının son bölümlerinde Şener ile Adanasporlu Samican arasında yaşanan ikili mücadelenin ardından Şener rakibini itince, Adanasporlu Didi araya girdi ve o da Şener Özbayraklı'yı itti. Sonrasında Lens'in de dahil olmasıyla iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.



Yaşanan bu olayların ardından Adanaspor'da Didi ve Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı sarı kart gördüler.



FENERBAHÇE'NİN SERİSİ BOZULDU



2'si kupada Menemen Belediyespor ile 2'si ligde Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarını kazanırken, kalesine de adeta duvar ören Fenerbahçe'nin serisi bozulmuş oldu.



Sarı-lacivertliler böylelikle 2012-2013'te Aykut Kocaman'lı, 2015-2016'da da Vitor Pereira dönemlerindeki 4 maçlık gol yememe serisini tekrarken, bunu geliştiremedi.



Fenerbahçe en son 2009-2010 sezonunda tam 10 maç arka arkaya kalesinde gol görmemişti. Fenerbahçe o dönem gol yemediği 10 maçta 8 galibiyet – 2 beraberlik almıştı.