Fenerbahçe Adanaspor'la 2-2 Berabere Kaldı

Fenerbahçe, 2017'nin ilk maçında Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe böylece Başakşehir maçı öncesinde çok önemli 2 puan kaybetti.

ADANASPOR HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya Adanaspor tehlikeli bir atakla başladı. 6. dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında Magaye'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Cem Özdemir'in şutunda, Volkan Demirel üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti. 17. dakikada Fernandao'nun kaleciden dönen topunu tamamlamak isteyen Josef, Didi'yle girdiği mücadelede yerde kaldı. Sarı lacivertliler penaltı bekledi ama hakem Serkan Çınar devam dedi.

MAGAYE TABELAYI DEĞİŞTİRDİ

23. dakikada konuk ekip Adanaspor, öne geçti. Aatig'in hatalı pasını kapan Renan Diniz'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Magaye, kaleci Volkan Demirel'den sıyrıldıktan sonra topu filelere gönderdi. Bu gol sarı lacivertlilerin sahasında uzun süre sonra yediği ilk gol oldu

MEHMET TOPAL BERABERLİĞİ GETİRDİ

40. dakikada Fenerbahçe, beraberliği yakaladı. Lens'in sağ kanattan ortasında Adanaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa, arka direkteki Skrtel çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Itandje'den döndü. Pozisyonu takip eden Mehmet Topal'ın altıpas gerisinden vuruşunda, top filelerle buluştu.

RONI ÖNE GEÇİRDİ

Fenerbahçe, devreye önce giremek isterken şok bir gol daha yedi. Sktrel'in kaptırdığı topta Magaye'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Roni'nin yerden vuruşunda, top ağlara gitti ve konuk takım devre arasına önde girmeyi başardı.

FERNANDAO'NUN PENALTISI SKORU BELİRLEDİ

İkinci devrede Fenerbahçe, baskısını artırdı ve rakibinin kendi yarı alanından çıkmasına izin vermedi. Sarı lacivertliler, baskının sonucunda 78. dakikada bir penaltı kazandı. Atışı kullanan Fernandao skoru bir kez daha eşitledi. Brezilyalı isim, son 3 lig maçında da gol atmış oldu.

Kalan bölümde Fenerbahçe baskısı sonuç vermedi ve sarı lacivertliler, 2017'ye 2-2'lik Adanaspor maçıyla başladı.