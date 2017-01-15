Fenerbahçe - Adanaspor: 2 - 2

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Adanaspor ile 2 - 2 berabere kaldı.



Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sarı-lacivertlilerin gollerini 40. dakikada Mehmet Topal ve 78. dakikada penaltıdan Fernandao kaydederken, konuk ekibin golleri 23. dakikada Gueye ile 45. dakikada Roni'den geldi.



Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 32'ye, Adanaspor ise 11'e yükseltti.



İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)