Fenerbahçe 90 Artı 1'de Güldü

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 90 art 1'de bulduğu golle 1-0 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



22. dakikada sağ kanattan Sneijder'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Selçuk'un şutunda meşin yuvarlak kale önünde Kjaer'e çarpan top oyun alanına geri döndü.



24. dakikada Skrtel'in hatasında topla buluşan Yasin'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topa ceza sahası sol tarafında Sneijder'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.



27. dakikada Bruma'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Selçuk'un ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



34. dakikada sol çaprazdan Lens'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



49. dakikada sağ çaprazdan Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta gitti.



53. dakikada Podolski'nin pasında ceza sahası sol çaprazdan içeriye girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.



71. dakikada Sneijder'in ara pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'a çarparak kornere gitti.



74. dakikada Carole'ün pasında sağ kanatta topla buluşan Sabri'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.



90+1. dakikada Şener'in sağ taraftan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Josef'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



90+3. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sneijder'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.



KÜNYE



Stat: TT Arena



Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx



Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Ahmet xx, Semih xx, Carole xx, Tolga xx (Josue dk. 90 ?), Selçuk xx, Yasin xx (Eren dk. 80 x), Sneijder xx, Bruma xx (Rodrigues dk. 68 x), Podolski xx



Yedekler: Cenk, Linnes, Hakan Balta, de Jong



Teknik Direktör: Igor Tudor



Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Josef x, Lens x, Alper x (Ozan dk. 90+1 ?), Aatif xx (Volkan Şen dk. 62 x), Van Persie x (Sow dk. 80 x)



Yedekler: Fabiano, İsmail, Neustadter, Salih Uçan



Teknik Direktör: Dick Advocaat



Gol: Josef (dk. 90+1) (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Van Persie, Josef, Skrtel, Volkan Demirel (Fenerbahçe)



(Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)