Fenerbahçe: 86 - Emporio Armani Milan: 79

TURKISH Airlines Euroleague'in 16. hafta maçında Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Emporio Armani Milan'ı 86-79 mağlup etti.



Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanan maçta Fenerbahçe, Emporio Armani Milan karşısında Luigi Datome, Ekpe Udoh, Nikola Kalinic, Bogdan Bogdanovic ve Ali Muhammed beşiyle parkeye çıktı. İlk 2 dakikalık bölümde her iki takım da karşılıklı hücumlardan eli boş dönerken, karşılaşmanın ilk basketi Nikola Kalinic'ten geldi (2-0). Çeyreğin ilk 5 dakikası Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçilirken (9-7), konuk ekip bu bölümde Kalnietis'in basketleriyle maça ortak olmaya çalıştı. Son 1: 30'luk bölüme 16-16 eşitlikle girilirken, Emporio Armani Milan Simon ve Kalnietis basketleriyle periyodu 18-19 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe James Nunnally'nin 6-0'lık serisiyle başlayan Fenerbahçe, ilk 2 dakikayı 24-21 öne geçti. Konuk ekip ise Ricky Hickman'ın basketleriyle maça ortak oldu (24-24). Çeyrekte son 5 dakikanın içine önde giren taraf 30-32'lik skorla Emporio Armani Milan olurken, sonrasındaysa James Nunnally ve Kostas Sloukas'ın basketleriyle Sarı-lacivertli takım 35-32 öne geçti. Fenerbahçe, son 1 dakikanın içine girilirken farkı 7 sayıya çıkarırken (41-34), konuk ekip Kalnietis'in basketleriyle farkı 1 sayıya kadar indirdi (41-40). Soyunma odasına ise 41-40'lık skorla önde giden taraf ev sahibi ekip oldu.



Çeyreğin ilk 2 dakikası karşılıklı basketlerle geçilirken de, TV molasına 44-50'lik üstünlükle giden taraf konuk takım oldu. Son 3 dakikanın içine girilirken Datome ve Ali Muhammed'in basketleriyle skora denge getiren (56-56) Fenerbahçe, final periyoduna 63-58 önde girdi.



Final periyodunda son 5 dakikalık bölüme 76-71 Fenerbahçe üstünlüğüyle girildi. Geriye kalan bölümde konuk ekip Mclean ve Simon'un basketleriyle maça tutunmaya çalışsa da, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, rakibini 86-79 mağlup etti.



Fenerbahçe bu sonuçla 10. galibiyetine ulaştı.



TRİBÜNLER TERÖRÜ LANETLEDİ



Bu arada Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da Sarı-lacivertli taraftarlar İzmir Marşı'nı söylerken, İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafını tribünlerde kaldırdı. Taraftarlar ayrıca, "Türkiye laiktir, laik kalacak" şeklinde slogan attı.



(Fotoğraflı) - İstanbul