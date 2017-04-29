Fenerbahçe: 83 - Galatasaray: 61
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 83-61 yenerek, 1-0 öne geçti.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 83-61 yenerek, 1-0 öne geçti.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç 2 Mayıs Salı günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Kaan Büyükçil, Murat Ciner, Özge Şentürk
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Quigley 19, Gruda 14, Parker 15, Verameyenka 10, Ayşe Cora 5, Tuğçe Canıtez, Pelin Derya Bilgiç 13, Melisa Korkmaz,
Galatasaray: Işıl Alben 11, Jefferson 19, Cansu Köksal 8, Pınar Gezici, Vitolo, Traore 9, Papova 5, Seda Deniz 1, Deniz Çolakoğlu 4, İrem Naz Topuz 4
1. Periyot: 21-8
Devre: 42-23
3. Periyot: 65-43
5 Faulle çıkan: 30.44 İrem Naz Topuz (Galatasaray)
İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)