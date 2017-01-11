TÜMÜ
Haberler Search
Fenerbahçe: 77 - Famila Schio: 64

Fenerbahçe: 77 - Famila Schio: 64

Kadınlar THY Euroleague A Grubu 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, İtalya'nın Famila Schio ekibini 77-64 mağlup etti.

Fenerbahçe: 77 - Famila Schio: 64

Kadınlar THY Euroleague A Grubu 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, İtalya'nın Famila Schio ekibini 77-64 mağlup etti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Ognjen Jokic (Karadağ), Fabiana Martinescu Badalan (Romanya)

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Stricklen 3, Quigley 14, Levander 14, Gruda 17, Verameyenka 7, Pelin Bilgiç 3, Ayşe Cora 10, Esra Ural 2, Tuğçe Canıtez

Famila Schio: Anderson 8, Martinez 3, Macchi 14, Zandalasini 2, Ress, Sottana 10, Masciadri 9, Miyem 10, Tagliamento 8, Bestagno

1. Periyot: 25-13

Devre: 45-32

3. Periyot: 60-44

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)


sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads