Kadınlar THY Euroleague A Grubu 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, İtalya'nın Famila Schio ekibini 77-64 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Ognjen Jokic (Karadağ), Fabiana Martinescu Badalan (Romanya)
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Stricklen 3, Quigley 14, Levander 14, Gruda 17, Verameyenka 7, Pelin Bilgiç 3, Ayşe Cora 10, Esra Ural 2, Tuğçe Canıtez
Famila Schio: Anderson 8, Martinez 3, Macchi 14, Zandalasini 2, Ress, Sottana 10, Masciadri 9, Miyem 10, Tagliamento 8, Bestagno
1. Periyot: 25-13
Devre: 45-32
3. Periyot: 60-44
İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)
Fenerbahçe: 77 - Famila Schio: 64
Kadınlar THY Euroleague A Grubu 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, İtalya'nın Famila Schio ekibini 77-64 mağlup etti.
Kadınlar THY Euroleague A Grubu 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, İtalya'nın Famila Schio ekibini 77-64 mağlup etti.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads