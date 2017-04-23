Fenerbahçe 7 Sezon Sonra...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe, ezeli rakibini 7 sezon sonra ligdeki 2 maçta da yenmeyi başardı.



Dick Advocaat yönetiminde inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek ikincilik yarışında önemli bir zafer elde etti.



Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, Türk Telekom Arena'da Josef'in 90+1'de attığı golle 3 puanı cebine koydu.



Fenerbahçe bu sonuçla beraber 7 sezon sonra ezeli rakibi Galatasaray'dan 2 maçta 6 puan almayı başardı.



2009-2010 sezonunda Christoph Daum yönetimindeki Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Galatasaray'ı iç sahada 3-1 yendikten sonra, Ali Sami Yen deplasmanından da 1-0'lık galibiyetle dönmüştü.