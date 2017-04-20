Fenerbahçe, 300 Bin Euro Kazanan Kaleci Costil'e Maaşının 5 Katını Teklif Etti

Fenerbahçe camiası gelecek sezon Aykut Kocaman'a hazırlanıyor... Kocaman'ın Lig-1'e olan ilgisini hatırlayanlar ise Oscar Trejo ismini tartışırken Fransa'dan bir iddia daha geldi. Bordeaux ve Fioretina'nın istediği Rennes'in başarılı kalecisi Benoit Costil'e Fenerbahçe'den de teklif geldiği iddia edildi.

FENERBAHÇE KAZANDIĞININ 5 KATINI TEKLİF ETTİ

RMC'de yer alan iddiaya göre; sarı-lacivertli ekip 29 yaşındaki kaleciye Rennes'te kazandığının 5 katını teklif etti. Hali hazırda 300 bin Euro kazanan Costil'in hayalinin Serie A'da oynamak olduğu Fiorentina'ya evet dediği ama kafasının karıştığı bildirildi. Menajeri Fabrice Picot'nun, ''belki de son büyük sözleşme şansın. Aileni de düşünmelisin'' sözleriyle Türkiye'ye gitmesi için ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.