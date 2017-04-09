Fenerbahçe 3 Puanı 3 Golle Aldı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenerek üst üste 2. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenerek üst üste 2. galibiyetini elde etti.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, ilk yarıda istediği pozisyonları bulamamasına rağmen 44. dakikada Miguel Lopes'in kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıda kaleci Volkan Demirel'in hatası sonucu sebebiyet verdiği penaltıyı 50. dakikada gole çeviren Vaz Te, Akhisar Belediyespor'a beraberliği getirdi. Yediği golden sonra baskısını artıran Fenerbahçe, 60. dakikada Josef de Souza ve 90+3. dakikada Jeremain Lens'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Ligde üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 50'ye yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.
Akhisar Belediyespor ise 30 puanda kalarak haftayı 14. sırada tamamladı.
Advocaat oyuncu değiştirmedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, karşılaşmada oyuncu değişikliği yapmadı.
İkinci yarının başında Volkan Şen, Ozan Tufan ve Roman Neustaedter'i ısınmaya gönderen Hollandalı teknik adam, 3 oyuncusuna da şans vermedi. Bu 3 futbolcu 90. dakikada ısınmayı bırakarak kulübeye geldi.
Lens 4 hafta sonra
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Lens, 4 hafta sonra golle buluştu.
Maçın 90+3. dakikasında takımının 3. golünü kaydeden Lens, Süper Lig'de bundan önceki golünü 22. haftada Gaziantepspor deplasmanında atmıştı.
Lens, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.
De Souza'dan gollere devam
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu de Souza, gollerine ligde de devam etti.
Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ağlarını havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, ligi de boş geçmedi ve Akhisar Belediyespor karşısında 60. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.
Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 3'e yükselten de Souza, toplamda ise 5. golüne ulaştı.
Volkan Demirel penaltı yaptırdı
Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, 49. dakikada yaptırdığı penaltı nedeniyle takımının gol yemesine neden oldu.
Savunmanın hatasını değerlendiren Sokol Cikalleshi'yi durdurmak için kalesini zamansız terk eden Volkan, Arnavut futbolcuyu ceza sahası içinde düşürünce penaltıya sebebiyet verdi. Akhisar Belediyespor'da, Volkan'ın yaptırdığı penaltı sonucu Ricardo Vaz Te topu filelere gönderdi.
Sınırdakiler kart görmedi
Galatasaray derbisi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.
Bu karşılaşma öncesi ceza sınırında bulunan ve maçta forma giyen Simon Kjaer, Gregory van der Wiel ile Mehmet Topal 28. hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşmekten kurtuldu.
Kart sınırındaki diğer isimler Volkan Şen, Ozan Tufan ve Miroslav Stoch ise bu karşılaşmada forma giymedi.
Öte yandan, maçta sarı kart gören Volkan Demirel ve Van Persie, sarı kart ceza sınırına geldi.